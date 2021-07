Le città del futuro? In verticale (Di domenica 18 luglio 2021) Si chiama “The Link” e può ospitare 200mila abitanti la città verticale progettata dallo studio di architettura veneziano Luca Curci: un progetto che mira a superare la sfida della densità abitativa combinando l’espansione verticale con l’economia dell’innovazione. Si stima che entro il 2030 le città del mondo, che occupano solo il 3% della superficie terrestre, saranno abitate da 5 miliardi di persone. L’espansione urbana è spesso caratterizzata da edifici residenziali a bassa densità abitativa e dall’alto utilizzo di automobili per gli spostamenti, con problemi di inquinamento e perdita di coesione tra le comunità. THE ... Leggi su udine20 (Di domenica 18 luglio 2021) Si chiama “The Link” e può ospitare 200mila abitanti laprogettata dallo studio di architettura veneziano Luca Curci: un progetto che mira a superare la sfida della densità abitativa combinando l’espansionecon l’economia dell’innovazione. Si stima che entro il 2030 ledel mondo, che occupano solo il 3% della superficie terrestre, saranno abitate da 5 miliardi di persone. L’espansione urbana è spesso caratterizzata da edifici residenziali a bassa densità abitativa e dall’alto utilizzo di automobili per gli spostamenti, con problemi di inquinamento e perdita di coesione tra le comunità. THE ...

Advertising

virginiaraggi : Il Gup di Roma ha condannato 9 esponenti del clan Casamonica e per alcuni di loro è stata confermata l'associazione… - OfficialASRoma : ??? “Amo il mio lavoro, lo svolgo con infinita passione. Lo faccio per la squadra della mia città, per la squadra de… - matteosalvinimi : #Salvini: I colori nel simbolo di #BernardoSindaco ricordano che Milano sarà città olimpica, grazie alla cultura de… - Stefanetto : RT @Venezia1600: #RedentoreVenezia2021 ?? Quest'anno i fuochi del Redentore rendono omaggio alla Città, per i suoi 1600 anni ???? Un'emozi… - KUAAnowplaying : Now Playing Città del Capo,by Gerardo Iacoucci 6:53pm -

Ultime Notizie dalla rete : città del Dite a Macron di mettere giù le mani da Lourdes ...è inserita nel Tour de France che il presidente sta facendo in vista delle elezioni del 2022 e ufficialmente l'interesse principale era quello economico, visto che Lourdes, dopo Parigi, è la città ...

Violenze in Sudafrica, dietro c'è la collera zulu (pro - Zuma) ... nel 1994: il KwaZulu - Natal, dove si trova la grande città portuale di Durban, e il Gauteng, il cui capoluogo è Johannesburg, che con 5,7 milioni di abitanti è la più popolosa città del paese. Un ...

Hera e un team di ragazzi disegnano la città del futuro il Resto del Carlino ...è inserita nel Tour de France che il presidente sta facendo in vista delle elezioni2022 e ufficialmente l'interesse principale era quello economico, visto che Lourdes, dopo Parigi, è la...... nel 1994: il KwaZulu - Natal, dove si trova la grandeportuale di Durban, e il Gauteng, il cui capoluogo è Johannesburg, che con 5,7 milioni di abitanti è la più popolosapaese. Un ...