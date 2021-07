I programmi in tv oggi | 18 luglio 2021 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di domenica 18 luglio 2021) Su Sky Cinema Come se non ci fosse domani, su Italia 1 Colorado. Guida aiTv della serata del 18Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 18? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.23 Paradise Beach dentro l’incubo. La studentessa di medicina Nancy si trova a far surf sulla spiaggia ...