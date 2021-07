Covid-19: in Francia esplode variante Beta, potrebbe eludere i vaccini. Disfida franco-inglese (Di sabato 17 luglio 2021) La variante Beta del Covid 19 - diffusa in Francia - potrebbe eludere i vaccini, in particolare AstraZeneca, ha avvertito uno scienziato consulente del governo del Regno Unito, dove la variante Delta, rilevata inizialmente in India e molto contagiosa, risulta maggioritaria. Ed è così che è partita una Disfida attraverso la Manica, come non se ne vedevano da tempo. Londra ha annunciato che i residenti britannici completamente vaccinati di ritorno dalla Francia dovranno alla fine continuare a osservare la quarantena, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 luglio 2021) Ladel19 - diffusa in, in particolare AstraZeneca, ha avvertito uno scienziato consulente del governo del Regno Unito, dove laDelta, rilevata inizialmente in India e molto contagiosa, risulta maggioritaria. Ed è così che è partita unaattraverso la Manica, come non se ne vedevano da tempo. Londra ha annunciato che i residenti britannici completamente vaccinati di ritorno dalladovranno alla fine continuare a osservare la quarantena, ...

