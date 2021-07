TIMVISION Box Sagemcom, il nuovo decoder per offerta Calcio e Sport (Di venerdì 16 luglio 2021) Sagemcom annuncia il lancio del nuovo set-top box ultra HD IP/DVB-T2 di TIM, basato sul Broadcom BCM72180, un processore quad-core da 24k DMIPS, con Wi-Fi 6 integrato e supporto del codec AV1. Il prodotto è dotato di un sintonizzatore DVB-T2 che, collegato a un'antenna, permette di ricevere i canali in chiaro del digitale terrestre e i programmi criptati Nagravision.Con il suo potente... Leggi su digital-news (Di venerdì 16 luglio 2021)annuncia il lancio delset-top box ultra HD IP/DVB-T2 di TIM, basato sul Broadcom BCM72180, un processore quad-core da 24k DMIPS, con Wi-Fi 6 integrato e supporto del codec AV1. Il prodotto è dotato di un sintonizzatore DVB-T2 che, collegato a un'antenna, permette di ricevere i canali in chiaro del digitale terrestre e i programmi criptati Nagravision.Con il suo potente...

