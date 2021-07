Spezia | annullata l’amichevole con il Tirol Sabato 24 luglio test a porte chiuse col Lecce

(Di venerdì 16 luglio 2021) Loha comunicato di aver annullatoprevista per17contro il. Il club, che proprio oggi è stato multato dalla Fifa che, con mano pesante, ha bloccato il mercato dei liguri per due anni a causa di una serie di violazioni, ha invece conualmente confermato un altroamichevole, quello contro ilprevisto per24, spiegando però che si disputerà aper via dell’inagibilità dello stadio di Arco di Trento. ...

Lo Spezia ha comunicato di aver annullato l'amichevole prevista per sabato 17 luglio contro il Tirol. Il club, che proprio oggi è stato multato dalla Fifa che, con mano pesante, ha bloccato il mercato ...Lo Spezia Calcio comunica che, la gara Spezia - F.C.D. Tirol, prevista per sabato 17 luglio alle ore 17.00 è stata annullata. Si informa inoltre che il match amichevole contro il Lecce, di sabato 24 l ...