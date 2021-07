Spalletti | Rinnovo Insigne? De Laurentiis ci parlerà Per me Koulibaly resta

(Di venerdì 16 luglio 2021) DIMARO - Al teatro comunale di Dimaro - Folgarida va in scena la prima conferenza stampa in ritiro per il neo allenatore del Napoli, Luciano. Il tecnico risponderà alle domande dei ...

Advertising

pccpla : RT @GoalItalia: Il rinnovo di Insigne e non solo: tanti i temi toccati da Spalletti dal ritiro del Napoli a Dimaro ?? - zazoomblog : Rinnovo Insigne Spalletti: «Non anticipiamo troppo ho parlato con lui» - #Rinnovo #Insigne #Spalletti: - Salvato95551627 : RT @GoalItalia: Il rinnovo di Insigne e non solo: tanti i temi toccati da Spalletti dal ritiro del Napoli a Dimaro ?? - SmorfiaDigitale : Spalletti: 'Osimhen un punto di forza. Rinnovo di Insigne? Deve parlare con il p... - Salvato95551627 : RT @CalcioNapoli24: -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Rinnovo

... ecco le parole del tecnico del Napoli in merito al capitano In casa Napoli ancora da definire la questionedi Insigne. Le parole diin conferenza stampa. INSIGNE - "Con Lorenzo ho ...Lo ha dichiarato Lucianoin conferenza stampa a Dimaro. . pal/red 16 - Lug - 21 21:49 16 luglio 2021Il rinnovo di Insigne resta un tema spinoso che non ha ancora ... Koulibaly sarà uno dei punti fermi nell'undici titolare base di Spalletti. "Dipendesse da me resterebbe sempre a Napoli, lui è ...In casa Napoli ancora da definire la questione rinnovo di Insigne. Le parole di Spalletti in conferenza stampa. INSIGNE – «Con Lorenzo ho parlato una volta per telefono e poi gli ho mandato un ...