Sono state sospese le ricerche di Saman Abbas (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo due mesi e mezzo gli investigatori hanno interrotto la ricerca della ragazza pakistana scomparsa in circostanze sospette vicino a Reggio Emilia Leggi su ilpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo due mesi e mezzo gli investigatori hanno interrotto la ricerca della ragazza pakistana scomparsa in circostanze sospette vicino a Reggio Emilia

Advertising

amnestyitalia : Da tempo la #Libia non è un luogo sicuro per rifugiati e migranti. Tra gennaio e giugno di quest’anno, oltre 15.000… - borghi_claudio : @mariantferrante @luigibarbuto61 E i funerali di Maradona, gli assembramenti sui navigli, lo scudetto dell'Inter. P… - RobertoBurioni : Possiamo discutere se i provvedimenti di Macron sono giusti (per me lo sono) ma non se sono efficaci. In un giorno… - howlxxme : Le vacanze studio INPS si fanno da sempre, dato che quest'anno le più gettonate(USA e UK) sono inaccessibili molti… - swonsae : La natura ha iniziato dalla Germania a fermare questa umanità malvagia e ignorante,ma state tranquilli che toccherà… -