PlayStation e crunch? Jim Ryan preferisce concedere più tempo agli sviluppatori per creare il miglior gioco possibile

(Di venerdì 16 luglio 2021) Jimha spiegato in una recente intervista che è disposto aai team di sviluppo piùper garantire che unsia il. In un'intervista esclusiva con TMTPost,è stato interrogato sui tempi di sviluppo dei titoli Sony e se i team sono sottoposti a pressioni per finire i titoli rapidamente. Ebbene,preferirebbe rinviare unin modo che gli studi abbiano piùper assicurarsi che i loro prodotti siano fantastici, piuttosto che affrettare lo sviluppo per poi avere un ...

Eurogamer_it : #PlayStation: Jim Ryan ci parla di crunch e del maggior tempo da concedere agli sviluppatori. -

