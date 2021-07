LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Mohoric tenta il colpo, molla Davide Ballerini (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.24 Niente da fare neanche per Laporte che è stato ripreso dal drappello degli inseguitori. 16.23 Mohoric adesso ha un vantaggio di 15 secondi su Laporte e di 26 secondi sul gruppetto di otto unità all’inseguimento. 16.21 Anche Mike Teunissen prova a riportarsi su Mohoric! 16.20 Solo Laporte si è gettato all’inseguimento del campione sloveno che sta spingendo un rapporto lunghissimo. 16.19 Grande accelerazione di Mohoric! Lo sloveno prova a fare il vuoto! 16.18 SI ARRENDE ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.24 Niente da fare neanche per Laporte che è stato ripreso dal drappello degli inseguitori. 16.23adesso ha un vantaggio di 15 secondi su Laporte e di 26 secondi sul gruppetto di otto unità all’inseguimento. 16.21 Anche Mike Teunissen prova a riportarsi su! 16.20 Solo Laporte si è gettato all’inseguimento del campione sloveno che sta spingendo un rapporto lunghissimo. 16.19 Grande accelerazione di! Lo sloveno prova a fare il vuoto! 16.18 SI ARRENDE ...

RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - RoxyRosaliaR : RT @PieroPelu: La musica non si arresta, e neanche il GIGANTE LIVE TOUR ???? ?? Link qui per i biglietti: - Cherilletta : RT @PieroPelu: La musica non si arresta, e neanche il GIGANTE LIVE TOUR ???? ?? Link qui per i biglietti: - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo lascia andare i 20 fuggitivi. C’è Davide Ballerini -… - PieroPelu : La musica non si arresta, e neanche il GIGANTE LIVE TOUR ???? ?? Link qui per i biglietti: -