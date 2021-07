Covid | Sbrollini Iv | ' green pass subito per stadi e teatri'

(Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “Per rendere i nostri impianti sportivi, i nostriluoghi sicuri dove andare dobbiamo rendere efficiente e rapido l'utilizzo del. In questa fase e' d'obbligo dare certezze al mondo dello sport così come al settore dello spettacolo e della cultura con una programmazione per tempo dei grandi eventi. Vaccini esono l'unica certezza per far ripartire i settori nevralgici del Paese. Perdere altro tempo è inutile ma soprattutto controproducente per l'enorme indotto che questi settori rappresentano. Il coraggio di decidere sia della politica coadiuvata dalle ...

Secondo, "la scuola deve ripartire in sicurezza, non possiamo ripartire con dad, ...legge e anche il personale scolastico dovesse obbligatoriamente vaccinarsi per prevenire i contagi di?...Lo dice Daniela, senatrice e componente della commissione Istruzione di palazzo Madama.Fondi straordinari per l’organizzazione di iniziative pubbliche e private. Sbrollini (Iv): «Si usino per ridurre le tariffe» ...Se mi si fa la domanda sull'obbligo vaccinale per i docenti rispondo sì, senza se e ma: Matteo Renzi non ha dubbi, ma le incertezze rimangono ...