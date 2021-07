Al Tour Pogacar saldamente in giallo, bis di Mohoric a Libourne (Di venerdì 16 luglio 2021) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Slovenia continua a essere la grande protagonista di quest'edizione del Tour de France. Dopo le tre tappe vinte da Tadej Pogacar, Matej Mohoric taglia per primo il traguardo nella diciannovesima tappa della corsa transalpina, la Mourenx-Libourne di 207 km, e concede il bis dopo il successo nella settima tappa, alla vigilia delle Alpi. Il corridore della Bahrain Victorious si rende protagonista di una fuga a circa 25 km dall'arrivo e sbaraglia la concorrenza. Emblematica la sua esultanza con il dito davanti alla bocca, come a voler zittire. Il riferimento è al blitz della gendarmeria, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Slovenia continua a essere la grande protagonista di quest'edizione delde France. Dopo le tre tappe vinte da Tadej, Matejtaglia per primo il traguardo nella diciannovesima tappa della corsa transalpina, la Mourenx-di 207 km, e concede il bis dopo il successo nella settima tappa, alla vigilia delle Alpi. Il corridore della Bahrain Victorious si rende protagonista di una fuga a circa 25 km dall'arrivo e sbaraglia la concorrenza. Emblematica la sua esultanza con il dito davanti alla bocca, come a voler zittire. Il riferimento è al blitz della gendarmeria, che ...

