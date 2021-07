A1 | mattinata di passione | 18 chilometri di coda sulla Direttissima verso Firenze

Advertising

Firenze, 16 luglio 2021 - Ancora unadiper gli automobilisti sull'A1 Milano - Napoli . Infatti, sulla Direttissima, tra il bivio con la Panoramica e Barberino del Mugello in direzione di Firenze si registrano 18 ...1' di lettura 15/07/2021 - Nellaodierna, presso il sottopasso di Via La Marca a Pesaro, è stato inaugurato un murales ... Abbiamo realizzato quest'opera con molta dedizione e. Certo, ...Per veicoli leggeri uscire a Firenzuola, seguire la SS65 fino a San Piero a Sieve, proseguire su SP551 fino a Dicomano, la SS67 fino a Pontassieve, quindi la SS69 fino al rientro in autostrada ad Inci ...Gizzeria - "Oggi lo spettacolo nelle acque di Gizzeria è cominciato nella tarda mattinata con le prime regate di Formula ... ma mio padre mi ha trasmesso la passione per il kite. Anche lui praticava ...