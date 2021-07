Twitter Fleets al capolinea | fine delle Storie dal 3 agostoHDblog it

Advertising

franzrusso : A sorpresa, dal 3 agosto #Twitter dice addio ai #Fleets, i contenuti effimeri che dovevano caratterizzare le storie… - skande : Twitter dice addio ai Fleets, esperimento non riuscito - kevinxgdrs : quindi twitter togli i fleets? - azurewojcik : raga twitter toglie i fleets il 3 agosto - HDblog : Twitter Fleets al capolinea: fine delle Storie dal 3 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter Fleets

HDblog

Sin dalla sua nascita, il social networkha patito una grande contraddizione, venendo usato dagli utenti più per informarsi che per ... già viste su Snapchat e Instagram , ribattezzandole......that's electrifying cities through charging infrastructure and shared electric vehicle. ... To learn more, visit gorevel.com and follow @_gorevel on. Contacts Logical Buildings Contact ...Twitter ci ha provato, ma l'esperimento non è riuscito: il tentativo di incentivare l'utilizzo del social network mettendo a disposizione strumenti per la creazione di Storie, simili a quelle rese pop ...Non hanno avuto il successo sperato i Fleets, le Storie secondo Twitter che, con tale progetto, mirava a lenire l'ansia da pronunciamento pubblico, grazie a un formato di contenuto dalla durata effime ...