Tale e Quale show 2021, nel cast uno storico vincitore di Amici e in giuria un iconico volto che ha partecipato anche al Gf Vip (Di giovedì 15 luglio 2021) Manca sempre meno al ritorno di Tale e Quale show, il programma di punta del venerdì sera di Rai 1. Nelle scorse settimane erano già circolati i nomi dei primi concorrenti, sarebbero infatti confermati due ex gieffini di Alfonso Signorini, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, e dal mondo del web Ciro Priello. A questi si aggiungerebbero Federica Nargi, Deborah Johnson e Alba Parietti. Tvblog nelle ultime ore, ha rilevato altri due nomi di personaggi noti che si esibiranno nel famoso show. La prima concorrente che si dovrebbe aggiungere al cast è Francesca Alotta, vincitrice di Sanremo Giovani e ...

