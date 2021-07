Raccolta fondi promossa da Cesvi Bergamo, Codacons contro Fedez e lui: “Ora basta!” (Di giovedì 15 luglio 2021) Con una serie di stories sul proprio profilo Instagram, Fedez lamenta un nuovo attacco da parte da parte del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. “Sarà che oggi piove e io sono metereopatico – attacca il cantante – ma ne ho pieni i cni: ennesima raccomandata del Codacons dove riescono a paragonare la nostra Raccolta fondi in cui abbiamo raccolto più di 5 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo con la Raccolta fondi di Malika, la ragazza che si è comprata una Mercedes, e mi chiedono di procedere all’immediato ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 luglio 2021) Con una serie di stories sul proprio profilo Instagram,lamenta un nuovo attacco da parte da parte del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. “Sarà che oggi piove e io sono metereopatico – attacca il cantante – ma ne ho pieni i cni: ennesima raccomandata deldove riescono a paragonare la nostrain cui abbiamo raccolto più di 5 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo con ladi Malika, la ragazza che si è comprata una Mercedes, e mi chiedono di procedere all’immediato ...

IlContiAndrea : Che poi la raccolta fondi #ScenaUnita per i lavoratori dello spettacolo è stata fatta con la massima trasparenza e… - micillom5s : Secondo giorno di raccolta dei rifiuti a Ponte Riccio a Giugliano. I rifiuti del campo Rom. L’intervento è stato po… - enpaonlus : Reggio Emilia, raccolta fondi per salvare la cagnolina Penny - tranellio : RT @micillom5s: Secondo giorno di raccolta dei rifiuti a Ponte Riccio a Giugliano. I rifiuti del campo Rom. L’intervento è stato possibile… - Leonardoxxix : @MicheleLaBella7 Ma sfondoni di che?????? Che ha totalmente ragione sul codacons, uno fa la raccolta fondi per sostene… -