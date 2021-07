(Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - “Coletta ha creduto in noi e nel lavoro costante che la fondazionefa - ha detto Lella Golfo, presidente della Fondazione- Siamo convinti che quello che abbiamo e stiamo facendo sia un prodotto importante per gli italiani. Ringrazio tutta la squadra Rai. Le difficoltà quest'anno ci sono state ma le abbiamo superate. Ilè parte del servizio pubblico della Rai ed è destinato a tutte le, non solo a quelle che sono arrivate ma anche a quelle che devono ancora fare carriera. Questo è il lavoro che la Fondazione fa. Il presidente della Repubblica - ha aggiunto - ha parlato delle ...

Advertising

robersperanza : La medicina di genere deve essere la lente attraverso cui guardare al SSN del futuro. Mi ha fatto piacere partecipa… - GIConfindustria : La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia @elenabonetti interviene a #Storiafutura. Segui l’intervento su:… - TV7Benevento : Pari opportunità: Premio Bellisario, su Rai1 le 'Donne che fanno la differenza' (3)... - TV7Benevento : Pari opportunità: Premio Bellisario, su Rai1 le 'Donne che fanno la differenza' (2)... - TV7Benevento : Pari opportunità: Premio Bellisario, su Rai1 le 'Donne che fanno la differenza'... -

Ultime Notizie dalla rete : Pari opportunità

Agenzia ANSA

...non esclude che il gruppo sia integrato da alcuni ragazzi più giovani che avranno l'di ...del torneo è altissimo " mette subito in chiaro Chicco Cannas - e sarà difficile competere alla...Esprime 'forte soddisfazione' per la decisione del Senato accademico Unimore la prof Tindara Addabbo, delegata del rettore Carlo Adolfo Porro per lee presidente della commissione ...