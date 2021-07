Marotta | “Calhanoglu? Non è stato uno sgarbo al Milan Sui giocatori…”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tramite La Gazzetta dello Sport, ha parlato il direttore sportivo dell’Inter Beppe: “? Un’opportunità di mercato sfruttata nella maniera migliore, non certo unofatto al. Abbiamo giocatori in scadenza di contratto e alla luce della situazione del calcio. Il costo del lavoro è sproporzionato rispetto ai ricavi, quindi bisogna avere la forza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ausilio sull’operazione-Inter: “Occasione sfruttata. Eriksen? Speriamo ritorni a giocare” ...

Advertising

infoitsport : Nasce l'Inter di Inzaghi: al centro c'è Calhanoglu. Marotta: 'Il 90% dei campioni resta' - MikeBomber10 : RT @interistaa4ever: #Marotta parla di #Eriksen e #Calhanoglu : #SerieA #DAZN #Inter - infoitsport : Marotta: “Calhanoglu un’opportunità, non certo uno sgarbo al Milan” - nmagstars : Calciomerc... - nmagstars : Calciomerc... -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Calhanoglu

Beppe, amministratore delegato dell'Inter, non mette però su questo piano l'ingaggio di Hakan, 'strappato' ai rossoneri, che stavano trattando il rinnovo di contratto col turco ...Noi abbiamo raccolto quanto fatto da loro", spiega l'ad dell'Inter Beppeparlando del ...? Un'opportunità di mercato, non certo uno sgarbo fatto al Milan. Oggi tocca a me, magari ...Tramite La Gazzetta dello Sport, ha parlato il direttore sportivo dell'Inter Beppe Marotta: “Calhanoglu? Un’opportunità di mercato sfruttata nella maniera ...(Calciomercato.com) Marotta: “Grazie alla fiducia concessa dalla Lazio Inzaghi ha potuto mostrare il suo valore, lo hanno svezzato. La sfida contro il Genoa sarà sicuramente interessante e stimolante.