Lufthansa | Addio al saluto «Signore e signori benvenuti a bordo» | addio al saluto che non è neutro

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 luglio 2021) Non è il «benvenuti» che se ne andrà. L’accoglienza rimane a bordo degli aerei Lufthansa e delle compagnie collegate alla tedesca secondo quanto ha riportato la Bild. È «Signore e signori», come si diceva nel varietà di una volta, a lasciare la compagnia. Non è gender neutral e per questo non sarebbe sufficientemente inclusivo. Vale ovviamente per le versioni in tutte le lingue utilizzate.