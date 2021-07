Le parole di Maria De Filippi sul figlio e sul rapporto con Sabrina Ferilli (Di giovedì 15 luglio 2021) Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi nel quale si è raccontata tra lavoro, vita privata e amicizia Sono giorni di vacanza e di relax per Maria De Filippi, la conduttrice più amata dagli italiani, che sta godendo del mare e del sole della Sardegna. La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi nella quale si è raccontata tra gli effetti della pandemia, il figlio e il rapporto con Sabrina Ferilli. “Per me, come per tutti, è stato un incubo all’inizio, ma poi in quell’assurdità ho capito che tutto sommato ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 luglio 2021)Deha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi nel quale si è raccontata tra lavoro, vita privata e amicizia Sono giorni di vacanza e di relax perDe, la conduttrice più amata dagli italiani, che sta godendo del mare e del sole della Sardegna. La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi nella quale si è raccontata tra gli effetti della pandemia, ile ilcon. “Per me, come per tutti, è stato un incubo all’inizio, ma poi in quell’assurdità ho capito che tutto sommato ...

Advertising

ilfoglio_it : 'Non può esserci giustizia dove c’è abuso. E non può esserci rieducazione dove c’è sopruso'. Le parole di Draghi da… - Mov5Stelle : Le parole di Maria Rita Castellani, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Umbria, sono di una gravit… - CarloSantaroni : RT @dbellasio: La presenza e le parole di Mario Draghi al carcare di Santa Maria Capua Vetere costituiscono un fatto politico di straordina… - zemmu : RT @dbellasio: La presenza e le parole di Mario Draghi al carcare di Santa Maria Capua Vetere costituiscono un fatto politico di straordina… - SimoneBucaioni : #DAD #scuola 'Non che prima della pandemia fosse tutto rose e fiori (le classifiche internazionali come l’Ocse Pisa… -