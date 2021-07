Grembiulino per la scuola green and safe, la proposta Siggi (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Back To School 2021 per Siggi è all’insegna del green, affinchè il rispetto per la natura diventi non solo un messaggio ma un’azione concreta. Il brand, da sempre sensibile al tema della sostenibilità, per la nuova collezione Happy School ha scelto un intero packaging ecofriendly: busta in poliestere riciclato e appendini in poliestere riciclato e gancio nichel free, cartoncini, schienaletti, cartellini e shoppers in carta riciclata per tutti gli elementi che accompagnano i prodotti. Tutti i materiali utilizzati per il packaging sono anche riciclabili. Siggi per rafforzare il concept “green” ha deciso di lanciare sul ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Back To School 2021 perè all’insegna del, affinchè il rispetto per la natura diventi non solo un messaggio ma un’azione concreta. Il brand, da sempre sensibile al tema della sostenibilità, per la nuova collezione Happy School ha scelto un intero packaging ecofriendly: busta in poliestere riciclato e appendini in poliestere riciclato e gancio nichel free, cartoncini, schienaletti, cartellini e shoppers in carta riciclata per tutti gli elementi che accompagnano i prodotti. Tutti i materiali utilizzati per il packaging sono anche riciclabili.per rafforzare il concept “” ha deciso di lanciare sul ...

