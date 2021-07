Green Pass Italia, Salvini: “Ne parleremo se e quando servirà” (Di giovedì 15 luglio 2021) Green Pass in Italia? “Ne parleremo se e quando ce ne sarà la necessità. Adesso chiediamo attenzione e rispetto delle regole, però non possiamo terrorizzare la gente prima del tempo. Quindi se ce ne sarà la necessità, vedremo se investire in sicurezza”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione di una sede della Lega per la raccolta delle firme per il referendum sulla giustizia. Il tema Green Pass è di attualità dopo la svolta della Francia: il documento sarà necessario per accedere a servizi e attività commerciali. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021)in? “Nese ece ne sarà la necessità. Adesso chiediamo attenzione e rispetto delle regole, però non possiamo terrorizzare la gente prima del tempo. Quindi se ce ne sarà la necessità, vedremo se investire in sicurezza”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine dell’inaugurazione di una sede della Lega per la raccolta delle firme per il referendum sulla giustizia. Il temaè di attualità dopo la svolta della Francia: il documento sarà necessario per accedere a servizi e attività commerciali. ...

Green Pass Italia, Salvini: "Ne parleremo se e quando servirà" "Aumentano i contagi ma diminuiscono come oggi i morti e i ricoverati" Green Pass in Italia? "Ne parleremo se e quando ce ne sarà la necessità. Adesso chiediamo attenzione e rispetto delle regole, però non possiamo terrorizzare la gente prima del tempo. Quindi se ce ne ...

