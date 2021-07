FIFA 22 è il next-gen game di calcio: sarà come partecipare dal vivo per gli sviluppatori (Di giovedì 15 luglio 2021) Manca davvero poco a scoprire ufficialmente FIFA 22, il prossimo capitolo della nota saga videoludica calcistica firmata EA Sports. FIFA 22, le novità: tutti i dettagliIl giorno da segnare sul calendario è il 21 luglio, quando si terrà l’EA State of Play, evento in cui appunto verranno approfonditi i prossimi giochi in uscita firmati dalla software house americana. Fino ad oggi sono giunte poche informazioni ufficiali e concrete su cosa dovremo attenderci in FIFA 22, ma il campionato europeo di calcio è stata occasione per diffondere qualche info in più, a cominciare dall’uomo copertina, che come ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Manca davvero poco a scoprire ufficialmente22, il prossimo capitolo della nota saga videoludica calcistica firmata EA Sports.22, le novità: tutti i dettagliIl giorno da segnare sul calendario è il 21 luglio, quando si terrà l’EA State of Play, evento in cui appunto verranno approfonditi i prossimi giochi in uscita firmati dalla software house americana. Fino ad oggi sono giunte poche informazioni ufficiali e concrete su cosa dovremo attenderci in22, ma il campionato europeo diè stata occasione per diffondere qualche info in più, a cominciare dall’uomo copertina, che...

