Fedez non ci sta più e cita in giudizio il Codacons per 'stalking giudiziario': ecco cosa è successo (Di giovedì 15 luglio 2021) Quella tra il rapper Fedez e il Codacons, è una storia infinita, caratterizzata da un numero consistente di esposti da parte dell'associazione dei consumatori nei confronti del marito di Chiara Ferragni. Una mole così consistente di procedimenti in corso, che ha spesso generato persino l'ilarità del web e dello stesso Fedez, che però ieri, sul suo profilo Instagram da oltre 12 milioni e mezzo di follower, ha pubblicato delle storie in cui, all'ennesima denuncia ricevuta dal Codacons, il rapper ha sbottato parlando di vera e propria persecuzione nei suoi confronti. A far perdere definitivamente la pazienza a ...

