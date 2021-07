Basket, presentate le squadre per Tokyo 2020: “Partire per vincere” (Di giovedì 15 luglio 2021) L’ItalBasket è pronta a volare a Tokyo, dove giocherà il torneo olimpico con gli uomini di Meo Sacchetti e la squadra femminile di 3×3. “Avete scritto una delle pagine più belle dello sport, ricorderete l’esperienza olimpica per sempre. Ora dobbiamo andare in Giappone per vincere, non basta partecipare. Ci dovete credere“. Così Gianni Petrucci, presidente della Federazione italiana Pallacanestro, ha incoraggiato gli azzurri nella conferenza di presentazione a Roma delle squadre qualificate ai Giochi. “Quando sono tornato alla FederBasket sognavo una giornata così, con uomini e donne alle Olimpiadi, il ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Italè pronta a volare a, dove giocherà il torneo olimpico con gli uomini di Meo Sacchetti e la squadra femminile di 3×3. “Avete scritto una delle pagine più belle dello sport, ricorderete l’esperienza olimpica per sempre. Ora dobbiamo andare in Giappone per, non basta partecipare. Ci dovete credere“. Così Gianni Petrucci, presidente della Federazione italiana Pallacanestro, ha incoraggiato gli azzurri nella conferenza di presentazione a Roma dellequalificate ai Giochi. “Quando sono tornato alla Federsognavo una giornata così, con uomini e donne alle Olimpiadi, il ...

Advertising

Alenize82 : RT @sportface2016: #Basket, presentate le squadre in partenza per #Tokyo2020. Gianni #Petrucci: 'Dovete crederci' - sportface2016 : #Basket, presentate le squadre in partenza per #Tokyo2020. Gianni #Petrucci: 'Dovete crederci' -

Ultime Notizie dalla rete : Basket presentate Basket, presentate le squadre per Tokyo 2020: "Partire per vincere" Sportface.it Basket, presentate le squadre per Tokyo 2020: “Partire per vincere” Basket, presentate a Roma le squadre per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Petrucci: "Dovete crederci. Un sogno avere uomini e donne ai Giochi".

TIMVISION, presentato il nuovo palinsesto: dalla Serie A al grande cinema Josi (Tim): "E' davvero difficile dire in poche parole la quantità infinita di contenuti e di materia che TIMVISION offre" ...

Basket, presentate a Roma le squadre per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Petrucci: "Dovete crederci. Un sogno avere uomini e donne ai Giochi".Josi (Tim): "E' davvero difficile dire in poche parole la quantità infinita di contenuti e di materia che TIMVISION offre" ...