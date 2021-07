Zaki, altri 45 giorni di custodia cautelare (Di mercoledì 14 luglio 2021) È stata prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell'anno scorso per "propaganda sovversiva" su Internet. Lo ha riferito Lobna Darwish, una rappresentante dell'ong Eipr (L'Iniziativa egiziana per i diritti personali) annunciando l'esito dell'udienza svoltasi l'altro ieri, 12 luglio. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 luglio 2021) È stata prolungata di45lain carcere al Cairo di Patrick, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell'anno scorso per "propaganda sovversiva" su Internet. Lo ha riferito Lobna Darwish, una rappresentante dell'ong Eipr (L'Iniziativa egiziana per i diritti personali) annunciando l'esito dell'udienza svoltasi l'altro ieri, 12 luglio.

