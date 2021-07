Studenti.it: per 65% a settembre in classe in presenza ma solo se tutti vaccinati (Di mercoledì 14 luglio 2021) Salgono i contagi ed è allarme variante Delta. Nel pieno dell’estate si comincia a parlare di rientro a scuola a settembre ma con qualche “forse”, con alternanza di dad e, sicuramente, con mascherine e distanziamento. E i vaccini? Non saranno obbligatori e per quanto riguarda la somministrazione ai più giovani siamo ancora indietro ma, su questo tema e il rientro in classe in presenza, i ragazzi hanno le idee chiare: tornare a scuola in presenza è necessario tanto quanto lo è vaccinarsi. Lo abbiamo scoperto attraverso una indagine su Studenti.it svolta tra 6.000 utenti del sito. “In ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Salgono i contagi ed è allarme variante Delta. Nel pieno dell’estate si comincia a parlare di rientro a scuola ama con qualche “forse”, con alternanza di dad e, sicuramente, con mascherine e distanziamento. E i vaccini? Non saranno obbligatori e per quanto riguarda la somministrazione ai più giovani siamo ancora indietro ma, su questo tema e il rientro inin, i ragazzi hanno le idee chiare: tornare a scuola inè necessario tanto quanto lo è vaccinarsi. Lo abbiamo scoperto attraverso una indagine su.it svolta tra 6.000 utenti del sito. “In ...

