Separazioni conflittuali ad alto rischio di abusi inconsapevoli sui figli

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Lesono unquando finisce un matrimonio. Ci sono relazioni che terminano in modo tranquillo, ma altre che terminano in modo burrascoso. Quando nell’equazione entrano i, la questione diventa molto più complessa, perché si instaurano delle dinamiche che possono creare traumi a breve o a lungo termine nei minori e negli adulti che saranno domani. Tutto questo accade per via delle dinamiche che coinvolgono un concetto distorto di lealtà nei confronti delo, verso l’uno o verso l’altro genitore, ma anche in base ad altre situazioni. Vi raccomandiamo... Cosa c'è da sapere sulla separazione di fatto e come funziona Quando un matrimonio è in crisi, marito e moglie hanno la possibilità di ...