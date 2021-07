Scuola, per Anief no all’obbligo vaccinale e alle classi pollaio (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – “Al question time di oggi alcuni parlamentari hanno chiesto al ministro Roberto Speranza di introdurre l’obbligo vaccinale. Noi come sindacato Anief siamo contrari, non per una questione ideologica, ma perché riteniamo che il problema principale sia che alla Scuola servano più spazi”. È quanto afferma il presidente nazionale del sindacato Anief, Marcello Pacifico commentando la proposta di rendere obbligatori i vaccini per consentire il rientro a Scuola in presenza. “La questione della diffusione del virus – spiega Pacifico – è legata al distanziamento e dunque al problema delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – “Al question time di oggi alcuni parlamentari hanno chiesto al ministro Roberto Speranza di introdurre l’obbligo. Noi come sindacatosiamo contrari, non per una questione ideologica, ma perché riteniamo che il problema principale sia che allaservano più spazi”. È quanto afferma il presidente nazionale del sindacato, Marcello Pacifico commentando la proposta di rendere obbligatori i vaccini per consentire il rientro ain presenza. “La questione della diffusione del virus – spiega Pacifico – è legata al distanziamento e dunque al problema delle ...

