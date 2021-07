Salvini vede Draghi: “Ho proposto cambio criterio colori” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Incontro molto utile, totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi”. Così Matteo Salvini al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi. “Ho chiesto la riapertura di locali da ballo e discoteche, sono disponibili a riaprire già da questo fine settimana rispettando i protocolli del caso”, spiega il leghista, che aggiunge: “Ho sottoposto al presidente quello che verrà avanzato dalle Regioni ossia cambiare i criteri di colori ed eventuali chiusure, quindi passare dal numero dei contagi – che dice poco – a quello dei ricoveri e delle terapie intensive, che fortunatamente invece dice molto ed è sotto controllo. Ci ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Incontro molto utile, totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi”. Così Matteoal termine dell’incontro con il premier Mario. “Ho chiesto la riapertura di locali da ballo e discoteche, sono disponibili a riaprire già da questo fine settimana rispettando i protocolli del caso”, spiega il leghista, che aggiunge: “Ho sottoposto al presidente quello che verrà avanzato dalle Regioni ossia cambiare i criteri died eventuali chiusure, quindi passare dal numero dei contagi – che dice poco – a quello dei ricoveri e delle terapie intensive, che fortunatamente invece dice molto ed è sotto controllo. Ci ...

