Rai | la Camera elegge per il Cda Francesca Bria e Simona Agnes

La Camera dei deputati ha eletto i due componenti del Cda Rai di propria competenza: si tratta di Francesca Bria e di Simona Agnes. Il vicepresidente di Montecitorio Fabio Rampelli Fico ha comunicato lo spoglio dei voti. Con 463 presenti, altrettanti votanti, e nessun astenuto, Bria ha avuto 162 voti, Agnes 161, Russi 74, Giannone 16. I voti dispersi sono stati 1, le schede bianche 20, le nulle 29. Francesca Bria era stata proposta dal Pd, Simona Agnes da Forza Italia.

