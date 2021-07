Quando l’inclusione (non) è solo uno strumento di marketing (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da un lato c’è l’integrazione, dall’altro l’inclusione. Spesso scambiati per sinonimi, sono due cose ben diverse: «l’inclusione implica che non ci siano differenze», spiega Anna Zinola, autrice per Egea di “Diverso da chi? l’inclusione come strumento di marketing”, in cui fa una attenta disamina, ricca di esempi e storie, delle strategie con cui i marchi sposano, o cercano di farlo, il concetto di diversity. «L’integrazione, invece, le differenze continua a vederle». Un esempio illuminante – che ricorda anche nel libro – glielo aveva fornito sua figlia. «Mi aveva detto che nella sua classe c’era una ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da un lato c’è l’integrazione, dall’altro. Spesso scambiati per sinonimi, sono due cose ben diverse: «implica che non ci siano differenze», spiega Anna Zinola, autrice per Egea di “Diverso da chi?comedi”, in cui fa una attenta disamina, ricca di esempi e storie, delle strategie con cui i marchi sposano, o cercano di farlo, il concetto di diversity. «L’integrazione, invece, le differenze continua a vederle». Un esempio illuminante – che ricorda anche nel libro – glielo aveva fornito sua figlia. «Mi aveva detto che nella sua classe c’era una ...

