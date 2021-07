Phil Spencer elogia il DualSense di PS5. Prenderà spunto per modificare il controller di Xbox Series X/S?

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il boss dihato ildi PlayStation 5 e ha suggerito che questa periferica potrebbe ispirare Microsoft ad aggiungere nuove funzionalità al proprioin futuro. Microsoft ha mantenuto il layout familiare per i suoiX/S, apportando solo piccole modifiche al design e miglioramenti interni. Invece, Sony ha scelto di ridisegnare completamente il suocon nuove funzionalità come la feedback aptico e trigger adattivi, che è ...

È innegabile che questa evoluzione sensoriale sia affascinante, e ad accorgersene c'è anche, con il capo della divisione Xbox che, durante una recente intervista ha elogiato il pad di ...Matt Booty , CEO di Xbox Game Studios , ehanno recentemente condiviso un pensiero comune che sarebbe rappresentato dal desiderio di vedere più software house dislocate in hub , quindi in centri principali, non convenzionali . ...Il boss di Xbox Phil Spencer ha elogiato il controller DualSense di PlayStation 5 e ha suggerito che questa periferica potrebbe ispirare Microsoft ad aggiungere nuove funzionalità al proprio ...Phil Spencer riflette sull'importanza del Game Pass per rilanciare con dei reboot le serie storiche di Xbox e Bethesda più richieste dai fan ...