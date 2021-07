Maguire: «Sconfitta in finale fa male, speriamo siate orgogliosi di noi» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Harry Maguire ha dedicato un tweet per ricordare il percorso dell’Inghilterra ad Euro 2020, culminato nella finale di Wembley A tre giorni dalla Sconfitta di Wembley nella finale di Euro 2020 contro l’Italia, il difensore Harry Maguire ha voluto dedicare alcune righe su Twitter per riflettere sul percorso dell’Inghilterra nel torneo. «Mi sono preso un paio di giorni per riflettere sul nostro percorso. Un turbine di emozioni, davvero. Da giocatore e tifoso fa male ma spero che la squadra vi abbia reso orgogliosi e che possiate ricordare per tutta la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Harryha dedicato un tweet per ricordare il percorso dell’Inghilterra ad Euro 2020, culminato nelladi Wembley A tre giorni dalladi Wembley nelladi Euro 2020 contro l’Italia, il difensore Harryha voluto dedicare alcune righe su Twitter per riflettere sul percorso dell’Inghilterra nel torneo. «Mi sono preso un paio di giorni per riflettere sul nostro percorso. Un turbine di emozioni, davvero. Da giocatore e tifoso fama spero che la squadra vi abbia resoe che posricordare per tutta la ...

