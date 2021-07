Le Ong ai parlamentari | «Fate finta di non vedere» A Roma contro il rifinanziamento libico

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L’applauso più forte è per chi la Libia l’ha vista. «Raccoglievo pietre nel deserto che poi venivano usate per costruire edifici. Sono stato in prigione: mi picchiavano ogni giorno e mi facevano telefonare a casa per chiedere soldi – racconta Basquiat, del movimento rifugiati di Caserta – Se il governo italiano crede nei diritti umani metta fine a questi accordi». Il ragazzo parla dopo il minuto in cui i manifestanti riuniti in piazza Montecitorio si schierano in file parallele di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.