Invalsi 2021, la Scuola peggiora. Azzardo una diagnosi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli studenti italiani peggiorano. I risultati delle prove "Invalsi" fatte quest'anno ci dicono senza giri di parole che alle scuole medie e alle superiori i ragazzi non hanno raggiunto un livello adeguato in italiano e matematica. Anzi rispetto agli anni precedenti sono aumentati di 5-6 punti coloro che alla secondaria di primo grado non hanno brillato e di 9 punti quelli delle superiori che non hanno raggiunto il traguardo posto dalle indicazioni nazionali. A perdere i pezzi sono chiaramente gli alunni più svantaggiati per i contesti socio economici, ma tra questi, a fare passi indietro, sono i ragazzi che ce l'avevano messa tutta. C'è poi un dato, forse ...

