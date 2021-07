I balconi avevano ragione: niente è più come prima (Di mercoledì 14 luglio 2021) “niente sarà più come prima.” In effetti, adesso, a distanza di tempo, possiamo affermare che questa previsione, che compariva su tanti balconi e finestre di case a inizio pandemia, corrisponde al vero. Guardiamo al governo. Se prima c’era ancora un simulacro di democrazia, adesso essa è svanita nel nulla. prima, il rapporto dei nostri governanti con i poteri forti era intuibile ma non così evidente. Oggi invece che abbiamo un banchiere al governo è tutto più limpido, chiaro. Infatti il partito del cemento gode come non ha mai goduto in passato. E se prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) “sarà più.” In effetti, adesso, a distanza di tempo, possiamo affermare che questa previsione, che compariva su tantie finestre di case a inizio pandemia, corrisponde al vero. Guardiamo al governo. Sec’era ancora un simulacro di democrazia, adesso essa è svanita nel nulla., il rapporto dei nostri governanti con i poteri forti era intuibile ma non così evidente. Oggi invece che abbiamo un banchiere al governo è tutto più limpido, chiaro. Infatti il partito del cemento godenon ha mai goduto in passato. E se...

A Borgaretto danni alle auto per i maxi chicchi di grandine A Borgaretto i chicchi di grandine avevano la dimensione di palline da golf e anche maggiori. In ... Strade e balconi, tra la frazione di Beinasco e il centro, si sono trasformati in distese di ghiaccio.

Lavori troppo costosi in condominio: che fare? ... mentre avrebbero dovuto riguardare solo i proprietari esclusivi dei balconi stessi. Tuttavia, il ... che è stata ritenuta valida nonostante l' importo elevato : i condòmini che la avevano impugnata ...

Schüco presenta la nuova serie di parapetti AR FG 300 14/07/2021 - Schüco presenta la nuova serie di parapetti AR FG 300 (Aluminium Railing Full Glass 300) che garantiscono da una parte, grazie all’effetto “tutto vetro”, un'estetica minimale e moderna, d ...

