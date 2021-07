Google Meet limita le chiamate di gruppo a 60 minuti, con costi aggiuntivi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Google ha deciso che le videochiamate di gruppo non saranno più illimitate su Meet. Quindi, gli utenti avranno chiamate di gruppo limitate a un’ora anziché la classica durata della riunione di 24 ore, che le rendeva ovviamente inesauribili. L’offerta illimitata di riunioni di gruppo di Google è stata molto utile per tutta la pandemia, perché su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 luglio 2021)ha deciso che le videodinon saranno più ilte su. Quindi, gli utenti avrannodite a un’ora anziché la classica durata della riunione di 24 ore, che le rendeva ovviamente inesauribili. L’offerta ilta di riunioni didiè stata molto utile per tutta la pandemia, perché su Quotidianpost.

