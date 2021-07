GF Vip | ex protagonista in dolce attesa | “Che bomber!”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo Belen Rodriguez, anche un’altra vip è in. La notizia è stata annunciata proprio da lei, l’exdel GF Vip. Tante belle notizie in questi giorni. L’Italia vince l’Europeo, trofeo che mancava da 53 anni, Belen il giorno dopo da alla luce la sua bambina, Luna Marì, mentre oggi un’exdel GF L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

BarbaCarmela : RT @katia33496435: Il programma Case Da VIP è pazzesco io lo seguo da tanto e ti fanno vedere tutto della casa il prima e il dopo con la Pr… - Rinocb9 : RT @katia33496435: Il programma Case Da VIP è pazzesco io lo seguo da tanto e ti fanno vedere tutto della casa il prima e il dopo con la Pr… - katia33496435 : Il programma Case Da VIP è pazzesco io lo seguo da tanto e ti fanno vedere tutto della casa il prima e il dopo con… - VIP_LXIII : Alla fine la protagonista è sempre solo una #lAMuccACarolinA - infoitcultura : GF Vip 6, cambiamento epocale: sarà lei la protagonista del programma? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip protagonista

Inews24

... il cinecomic Marvel arrivato il 7 luglio nei cinema e in streaming su Disney+ con accesso...star di Stranger Things abbiamo innanzitutto parlato di una sequenza esilarante che ha per...E inostrani non hanno tardato a rispondergli a tono. Lapidaria Stefania Orlando , alla quale è ... Più sottile Salvatore Esposito, attoredella serie tv Gomorra, che ha cinguettato: "...Dopo Belen Rodriguez, anche un'altra vip è in attesa. La notizia è stata annunciata proprio da lei, l'ex protagonista del GF Vip.Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati a 48 ore dalla vittoria degli Azzurri a Wembley. E intanto c'è chi ancora critica l'Italia e non solo per il trionfo a Euro 2020 ...