Filippine, alla scoperta di una meta da sogno del sud-est asiatico

Secondo Forbes la meta asiatica è nella classifica top 7 delle mete che i viaggiatori di tutto il mondo sognano di raggiungere appena terminata l'emergenza legata alla pandemia

MILANO – Oltre 7.000 isole, tutte diverse e ricche di esperienze entusiasmanti, rendono le Filippine una delle destinazione più amate dal turismo internazionale; così apprezzata da farla entrare, secondo la classifica stilata da Forbes, nella top 7 delle mete che i viaggiatori di tutto il mondo sognano di raggiungere appena terminata l'emergenza legata alla pandemia e superate le restrizioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Filippine alla Nel 2021 aumenta la diffusione dei mobile wallet Ma, fino al 2020, in Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia si contavano "solo 141,1 milioni di wallet". A contribuire alla crescita esponenziale non sono solo la pandemia o il ricorso ...

Il Papa prega per i malati allettati ... anche se vissuta nel dolore, per aprirsi con tenerezza al fratello o alla sorella malati nel letto ... Valles, presidente della Conferenza episcopale delle Filippine, il 6 luglio aveva inviato un ...

Le Filippine confermano e rafforzano la collaborazione con Interface Tourism Italy Travel Quotidiano Kaspersky scopre una rara campagna di minacce avanzate su larga scala Milano, 14 luglio 2021 - Gli esperti di Kaspersky hanno scoperto una rara campagna di minacce persistenti avanzate (APT) su larga scala rivolta ad utenti del sud-est asiatico, in particolare in ...

