Eros Ramazzotti beccato con Marta: la nuova fiamma ha 26 anni di differenza (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il cantante romano Eros Ramazzotti pizzicato con l’amica Marta a Mykonos: il gossip sta facendo impazzire la rete Nelle ultime ore, le foto di Eros Ramazzotti pubblicate dal settimanale Chi stanno facendo il giro del web. Il noto cantante romano, infatti, è stato paparazzato in vacanza in Grecia in compagnia dei suoi figli la tata e un’amica speciale, Marta. Ma chi è questa ragazza? Si tratta della sua nuova fiamma? Andiamo a vedere i dettagli. Eros Ramazzotti al mare con una giovane ragazza Se ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il cantante romanopizzicato con l’amicaa Mykonos: il gossip sta facendo impazzire la rete Nelle ultime ore, le foto dipubblicate dal settimanale Chi stanno facendo il giro del web. Il noto cantante romano, infatti, è stato paparazzato in vacanza in Grecia in compagnia dei suoi figli la tata e un’amica speciale,. Ma chi è questa ragazza? Si tratta della sua? Andiamo a vedere i dettagli.al mare con una giovane ragazza Se ...

Advertising

RadioItalia : Per tutta la giornata del 13 Luglio @RamazzottiEros sarà protagonista assoluto su tutti i mezzi di Radio Italia e… - veneziaradiotv : Eros Ramazzotti pizzicato con l’amica Marta a Mykonos - concertslove_ : RT @colpadeltempo: eros ramazzotti sta con una del ‘99 ed io che ancora penso di non avere speranze con fabrizio moro incredibile questa st… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Eros Ramazzotti, Marta Delogu è la nuova fidanzata? Il cantante su Instagram:«Sono tutte cavolate» - di_condojanni : RT @j_gufo: Vedi figlio mio arriva un momento nella vita in cui le cose che ti stupiscono sono sempre meno e sempre più sfumate, è il bello… -