Donna si rifiuta di mettere la mascherina: caos sul volo Ryanair. 'Ha inveito contro hostess e passeggeri' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Circa un mese e mezzo fa una Donna che rientrava da su un volo per diventò protagonista delle cronache per via di un video diventato virale, in cui con la abbassata aggrediva gli altri passeggeri e lo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Circa un mese e mezzo fa unache rientrava da su unper diventò protagonista delle cronache per via di un video diventato virale, in cui con la abbassata aggrediva gli altrie lo ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Donna si rifiuta di mettere la mascherina: caos sul volo Ryanair. «Ha inveito contro hostess e passeggeri» - leggoit : Donna si rifiuta di mettere la mascherina: caos sul volo Ryanair. «Ha inveito contro hostess e passeggeri» - Noviolenzadonne : @carloruggeri Però fammi aggiungere che non vorrei mai più leggere o sentire che se una lsb rifiuta il sesso con un… - scorpionutria : @__wantlove__ Uno ha detto che : se un uomo che si definisce donna, va a farsi la ceretta in un centro estetico pe… - danny_martucci : Qui non si parla di battaglie per la parità di genere, al limite una battaglia per studiare la grammatica italiana… -