Cannes 2021: Léa Seydoux non ci sarà perché positiva al Covid (Di mercoledì 14 luglio 2021) È al Festival di Cannes 2021 con quattro film – France di Bruno Dumont, The Story of My Wife di Ildiko Enyedi, The French Dispatch di Wes Anderson e Tromperie di Arnaud Desplechin – ma, sfortunatamente, Léa Seydoux sulla Montée des Marches quest’anno non sfilerà. Tre giorni fa è arrivata la notizia della sua positività al Covid-19 e, nonostante qualcuno sperasse in un test negativo per permetterle di raggiungere Cannes, il 14 luglio è arrivata la conferma: l’attrice, una delle più popolari del cinema francese e internazionale, non sarà in grado di partecipare al Festival perché in isolamento a Parigi. https://www.youtube.com/watch?v=ezChQUfS1mY Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 luglio 2021) È al Festival di Cannes 2021 con quattro film – France di Bruno Dumont, The Story of My Wife di Ildiko Enyedi, The French Dispatch di Wes Anderson e Tromperie di Arnaud Desplechin – ma, sfortunatamente, Léa Seydoux sulla Montée des Marches quest’anno non sfilerà. Tre giorni fa è arrivata la notizia della sua positività al Covid-19 e, nonostante qualcuno sperasse in un test negativo per permetterle di raggiungere Cannes, il 14 luglio è arrivata la conferma: l’attrice, una delle più popolari del cinema francese e internazionale, non sarà in grado di partecipare al Festival perché in isolamento a Parigi. https://www.youtube.com/watch?v=ezChQUfS1mY

Ultime Notizie dalla rete : Cannes 2021 Cannes 2021: le recensioni in breve di tutti i film del concorso. Seconda parte Leggi QUI la prima parte delle Recensioni in breve da Cannes 2021 Tre piani di Nanni Moretti È il film di Moretti in cui il Moretti attore è più marginale, insieme al Caimano , che però lavorava in modo diretto sul tema politico, cioè nel suo prato di ...

Tg Cinema - Edizione del 14 luglio La pellicola, presentata in anteprima mondiale in concorso alla 74esima edizione del Festival di Cannes, debutterà l'11 novembre nelle sale italiane. Il film è interpretato da Benicio del Toro, ...

Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi Sky Tg24 Cinema: a mercato Cannes c'è "They talk" di Giorgio Bruno (ANSA) - CATANZARO, 14 LUG - Anche la Calabria, con i suoi paesaggi suggestivi e incontaminati, protagonista al mercato audiovisivo di Cannes. Tra i film che saranno presenti, infatti, c'è anche "They ...

Matt Damon e il rifiuto per Avatar: "Ecco quanto ho perso" L'attore americano ha svelato un retroscena sul film di James Cameron campione di incassi: "Passerò alla storia. Non ci sarà mai un attore che abbia rifiutato più soldi di me" ...

