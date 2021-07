Tour de France 2021, pagelle 16^tappa: colpaccio di Konrad, rimpianto Colbrelli (Di martedì 13 luglio 2021) La sedicesima tappa del Tour 2021 (El Pas de la Casa – Saint Gaudens, 169 km) vede la vittoria di Patrick Konrad, che si è imposto in solitaria sul traguardo al termine di una lunga fuga. Al secondo posto si è piazzato Sonny Colbrelli, che ha regolato in volata Michael Matthews. Tutto invariato invece nel gruppo maglia gialla. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA Le pagelle dei protagonisti Patrick Konrad 10: L’austriaco trova oggi la vittoria più bella della sua carriera, la prima al di fuori dei campionati nazionali austriaci. Scatta al momento giusto a ben 34.5 km dal ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) La sedicesima tappa del(El Pas de la Casa – Saint Gaudens, 169 km) vede la vittoria di Patrick, che si è imposto in solitaria sul traguardo al termine di una lunga fuga. Al secondo posto si è piazzato Sonny, che ha regolato in volata Michael Matthews. Tutto invariato invece nel gruppo maglia gialla. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA Ledei protagonisti Patrick10: L’austriaco trova oggi la vittoria più bella della sua carriera, la prima al di fuori dei campionati nazionali austriaci. Scatta al momento giusto a ben 34.5 km dal ...

