Ricette Benedetta Rossi: cous cous fagioli e gamberetti (Di martedì 13 luglio 2021) cous cous fagioli e gamberetti è la ricetta di Benedetta Rossi per il menù dedicato ai legumi. E’ una ricetta fresca e sfiziosa, un piatto unico, perfetto anche per l’estate. Possiamo anche sostituire i gamberetti con i peperoni e così il piatto sarà del tutto vegetariano. Altro consigli di Benedetta Rossi per questa ricetta del cous cous estivo è di evitare magari di cuocere le cose e usare solo verdure, tutte tagliate piccole tutte ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 luglio 2021)è la ricetta diper il menù dedicato ai legumi. E’ una ricetta fresca e sfiziosa, un piatto unico, perfetto anche per l’estate. Possiamo anche sostituire icon i peperoni e così il piatto sarà del tutto vegetariano. Altro consigli diper questa ricetta delestivo è di evitare magari di cuocere le cose e usare solo verdure, tutte tagliate piccole tutte ...

