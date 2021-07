Politano, l'agente: "Matteo è felice per la vittoria, ma ora vuole dare una mano ai Mondiali" (Di martedì 13 luglio 2021) Davide Lippi, agente di Matteo Politano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: "Chiellini? La vittoria di ieri è stata il coronamento di una carriera straordinaria. Sono felice per lui, per l'uomo, per la persona, per il professionista. Merita le copertine che sta avendo a livello mondiale. Il futuro? Follia immaginarlo lontano da un campo di calcio. Italia o in un altro paese, ci siederemo per scegliere la miglior opportunità con gran serenità. Ora si gode la ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 luglio 2021) Davide Lippi,di, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: "Chiellini? Ladi ieri è stata il coronamento di una carriera straordinaria. Sonoper lui, per l'uomo, per la persona, per il professionista. Merita le copertine che sta avendo a livello mondiale. Il futuro? Follia immaginarlo lontano da un campo di calcio. Italia o in un altro paese, ci siederemo per scegliere la miglior opportunità con gran serenità. Ora si gode la ...

