Napoli, agguato nella notte in via Acton: 20enne gambizzato (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 20enne napoletano è stato ferito da un colpo di pistola intorno alle 5 del mattino in via Acton, a Napoli. La vittima è stata trasportata al Loreto Mare, ricoverato in condizioni non preoccupanti. Il giovane ha raccontato di essere stato avvicinato da uno scooter con due persone a bordo, una di queste ha aperto il fuoco. La vittima non risulta essere inserita in dinamiche criminali. La ricostruzione è ancora al vaglio degli investigatori, così come il racconto del 20enne: non è chiaro il motivo per il quale il ragazzo sia stato ferito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

