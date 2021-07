Michele Colosio: il volontario italiano ucciso a colpi di pistola in Messico (Di martedì 13 luglio 2021) Conosciuto da tutti come Miguel, Colosio aveva 42 anni ed era originario della provincia di Brescia. Sarebbe stato freddato in mezzo alla ... Leggi su today (Di martedì 13 luglio 2021) Conosciuto da tutti come Miguel,aveva 42 anni ed era originario della provincia di Brescia. Sarebbe stato freddato in mezzo alla ...

Advertising

Corriere : Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio. Freddato con 4 colpi di pistola - Corriere : Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio. Freddato con 4 colpi di pis... - repubblica : Ucciso in Messico a colpi di pistola il volontario bresciano Michele Colosio - BresciaOggiIT : Volontario bresciano ucciso in strada in #Messico. Seguiva progetti di cooperazione - EdizioneS : Un volontario italiano è stato ucciso in Messico a colpi di pistola in strada. Si tratta di Michele Colosio, 42enne… -