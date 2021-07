Messico, italiano ucciso a colpi di pistola: chi era Michele Colosio (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug – ucciso a colpi di pistola in strada. Michele Colosio, 42enne volontario italiano, ammazzato così a San Cristobal de Las Casas, in Messico. Originario di Borgosatollo, in provincia di Brescia, Colosio faceva la spola da dieci anni tra Italia e Messico seguendo alcuni progetti di cooperazione internazionale. Ex tecnico di radiologia agli Spedali civili, stando alle prime ricostruzioni dell’omicidio a sparare al volontario italiano sarebbe stato un uomo in sella a una moto, attorno alle 22 di ieri sera (ora ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug –diin strada., 42enne volontario, ammazzato così a San Cristobal de Las Casas, in. Originario di Borgosatollo, in provincia di Brescia,faceva la spola da dieci anni tra Italia eseguendo alcuni progetti di cooperazione internazionale. Ex tecnico di radiologia agli Spedali civili, stando alle prime ricostruzioni dell’omicidio a sparare al volontariosarebbe stato un uomo in sella a una moto, attorno alle 22 di ieri sera (ora ...

