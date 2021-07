Marsiglia, Longoria: “Saremmo felici di riavere Lirola” (Di martedì 13 luglio 2021) Pablo Longoria, CFO del Marsiglia, durante una conferenza stampa, ha parlato di un possibile ritorno di Pol Lirola (attualmente rientrato alla Fiorentina) al club francese: “Sulla fascia destra ci manca qualcosa, è ovvio. E per Pol Lirola abbiamo parlato e discusso. Qui ha lasciato un’ottima impressione, ha concluso bene la stagione. Saremmo felici di averlo, ma ci sono determinate dinamiche di mercato e ora è sotto contratto con un altro club”. Foto: Twitter Lirola L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) Pablo, CFO del, durante una conferenza stampa, ha parlato di un possibile ritorno di Pol(attualmente rientrato alla Fiorentina) al club francese: “Sulla fascia destra ci manca qualcosa, è ovvio. E per Polabbiamo parlato e discusso. Qui ha lasciato un’ottima impressione, ha concluso bene la stagione.di averlo, ma ci sono determinate dinamiche di mercato e ora è sotto contratto con un altro club”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

