L’Inter svela la nuova maglia 2021/22: Biscione protagonista (Di martedì 13 luglio 2021) The new skin of Milano, il Biscione cambia pelle e celebra la nuova identità visiva delL’Inter per la nuova stagione sportiva. Inter e Nike presentano oggi la nuova divisa Home per la stagione 2021-22, la prima Home Edition con il nuovo logo che vede inoltre il ritorno dello stemma tricolore dopo la vittoria del diciannovesimo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 luglio 2021) The new skin of Milano, ilcambia pelle e celebra laidentità visiva delper lastagione sportiva. Inter e Nike presentano oggi ladivisa Home per la stagione-22, la prima Home Edition con il nuovo logo che vede inoltre il ritorno dello stemma tricolore dopo la vittoria del diciannovesimo L'articolo

Advertising

pedro1x77 : RT @CalcioFinanza: L’Inter svela la nuova maglia 2021/22: Biscione protagonista - sportli26181512 : #Marketing #Notizie L’Inter svela la nuova maglia 2021/22: Biscione protagonista: The new skin of Milano, il Biscio… - CalcioFinanza : L’Inter svela la nuova maglia 2021/22: Biscione protagonista - Fantacalcio : Calciomercato Inter: Dimarco svela il suo futuro - calciomercatoit : ???? #Inter, l'oramai ex #Hakimi ha un sogno per il futuro: lo svela il suo agente -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter svela L'Inter svela la nuova maglia 2021/22: Biscione protagonista Calcio e Finanza